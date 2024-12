Rentería reveló el pedido de Gareca: "Nos pidió no jugar fuerte para no lesionarlos"

La Selección Peruana derrotó 2-0 a Liga 1 All Stars en un inédito amistoso con miras a los duelos contra Panamá y Jamaica . Ricardo Gareca conformó un once entre jugadores del torneo local y los que tienen permiso de la MLS. Por su parte, los extranjeros que militan en el fútbol peruano estuvieron a cargo de Carlos Bustos, quién hizo un combinado entre jugadores de distintos clubes.

El colombiano Edy Rentería de Sport Boys , quién estuvo presente en el partido, reveló el pedido especial del 'Tigre' minutos antes de que se juegue el partido en la Videna. "Ricardo Gareca nos reunió antes del partido y nos pidió no jugar fuerte para no lesionar a los jugadores de la selección peruana", comentó saliendo del complejo a Willax Deportes.

Asimismo, el defensor confesó que, más allá del resultado, esta contento y tranquilo por haber compartido un duelo amistoso con la 'Bicolor'. "Estoy contento por como se dieron las cosas, a pesar del marcador. Salimos tranquilos por cómo se jugó y estar con la Selección. Me voy contento porque di lo mejor que tenía. Solo teníamos este partido, no nos conocemos, pero me voy tranquilo", dijo.