Gianluca Lapadula: futuro con Benevento podría afectar su llegada a Perú

Antonio García Pye , declaró sobre la situación de Gianluca Lapadula con el Benevento. “Conversé para evaluar posibles itinerarios. Hay incertidumbre, él no tiene claro el panorama y ha quedado en llamarme en los próximos días para ver la procedencia y la fecha de viaje”, expresó el directivo de la FPF a Ovación.

Como se recuerda, en la víspera, Fabio Caserta, DT del Beneveto , reveló que Gianluca Lapadula pidió no ser convocado para los partidos de la Serie B.

"Cuando volvimos de las fiestas navideñas, Lapadula manifestó su deseo de no querer jugar más en el Benevento. Le comuniqué la decisión al club. Hace unos días repitió su convicción, no quiere salir al campo contra el Monza. Ahora el club aclarará todo, hay que pensar en el partido. Lo siento por esta situación, pero en la vida cada uno elige lo que hace. Él ha decidido de esa manera. Respeto la decisión, pero no estoy de acuerdo con ella. Cada uno asume la responsabilidad de lo que hace", dijo en conferencia de prensa.