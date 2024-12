Benevento le puso precio al pase de Lapadula ante interés del Cagliari y Bologna

Hoy Gianluca Lapadula es noticia tras pedir a su entrenador del Benevento de no ser tomado en cuenta ante el interés de varios equipos de la Serie A para continuar su carrera. Cagliari y Bologna buscan al seleccionado peruano.

Fabio Caserta, entrenador del Benevento, reveló que Gianluca Lapadula no desea continuar en el equipo. "No será convocado. Cuando volvimos de Navidad, el jugador (Gianluca Lapadula) manifestó su deseo de no querer jugar más", declaró a los medios de prensa.