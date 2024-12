The Best FIFA 2021: cuándo es, horario, cómo ver en vivo HOY por TV y quiénes son los nominados

El lunes 17 de enero se conocerá quién es el ganador de The Best 2021 , premio que reconoce al mejor futbolista del año que se fue. La ceremonia se realizará en Suiza y a continuación te detallamos todo lo que debes saber.

La FIFA anunció hace uno días la terna de tres candidatos a ganar The Best 2021. Lionel Messi, Mohamed Salah y Robert Lewandowski son los elegidos. El argentino por su buen 2021 a nivel individual, complementado con el título de la Copa América con Argentina, torneo que su selección no ganaba hace 28 años.