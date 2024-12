The Best 2021: Lionel Messi, Robert Lewandowski y Mohamed Salah en busca del premio FIFA

En estos últimos días, hay gran expectativa por saber quién será el ganador del premio The Best , ya que los finalistas son Lionel Messi , Robert Lewandowski y Mohamed Salah . Jugadores que han brillado en este último año 2021 con números inimaginables para los aficionados.

PUEDES VER: The Best FIFA reveló a los tres porteros finalistas al mejor del año 2021

Solo queda esperar la hora para que se de inicio a la premiación del The Best , algo que muchos fanáticos del fútbol internacional van a estar atentos para conocer al nuevo monarca del balompié mundial.

Esta es la lista de ganadores de los premios The Best.

La ceremonia de premaición de The Best se realizará este lunes 17 de enero en Zúrich, Suiza.

Para que no te pierdas la ceremonia del premio The Best tienes que entrar al canal oficial de Youtube de la FIFA. Asimismo, todas las incidencias podrás seguirlas en Libero.pe.