Karim Benzema: "El que crítica a Messi no entiende de fútbol"

"No podemos criticar a Messi. El que lo hace no entiende nada de fútbol. Necesita un tiempo de adaptación y que quienes lo critican no han entendido nada", disparó Karim Benzema.

"Lo importante del Balón de Oro es ganarlo, ser cuarto, tercero o segundo es lo mismo que ser el 38. Después de lo que he hecho en el terreno, no puedo hacer más. El Balón de Oro para mí es alguien que marca, que hace marcar, que está presente en los momentos difíciles, es muchas cosas, no sólo ganar trofeos pero, bueno, no soy yo quien da el trofeo".