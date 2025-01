Sergio Agüero: "Tengo un chip que si se me acelera el corazón, le avisa al médico"

El 'Kun' anunció su retiro del fútbol hace ya casi dos meses, a causa del problema cardíaco que lo aqueja, y luego de un lógico silencio, Sergio Agüero ha decidido contar algunos detalles de cómo ha cambiado su vida desde que dejó el balompié profesional.

"Antes de anunciar la retirada. Los primeros 15 días los pasé muy mal. Cuando me agarra un sábado la arritmia quedo internado en el hospital. Se me aceleró el corazón un poquito y pensé era una tontería y que se me iba a curar. Cuando me meten en esa salita privada rara con unos monitores, que estás ahí medio raro, te das cuenta que las cosas no van del todo bien, pero me decían que iba bien", explicó Agüero en su canal de Twitch.

"No podían venir a verme y yo dije, raro. Al día siguiente me levanto bien y pasaban las horas pero no me decían nada. No me decían ya te puedes ir a casa. Entonces llegó el médico y me dijo que me tenía que quedar una noche más. No sabía que estaba pasando. Me empecé a poner nervioso porque me quería ir a casa. El lunes a la mañana me levanto y llega la enfermera y me dice que me tienen que trasladar a un clínica privada par hace un chequeo más profundo. Ya me lo veía venir", continuó relatando el exseleccionado argentino.

"En la clínica me hacen un control más profundo. Te meten una manguerita por la ingle. Me dicen que me iban a provocar los ataques de arritmia para ver cuál era el más parecido al que me sucedió. Estaba recagado. Llevaba hora y media. Y el médico me dice: 'Te voy a hacer tres ataques de arritmia para que me digas cuál de esas tres es", agregó el hasta hace poco atacante del Barcelona.

"Me pusieron chapas por el pecho y yo decía: qué estoy haciendo acá, me quieren parar el corazón. Me hacen el primer ataque, luego el segundo y le hago señas como que más o menos y me hace la tercera y le dije para. Esa es. Terminó todo y dije listo. Me fui a mi cuarto y de repente me empiezo a marear y el corazón se me empezó a acelerar otra vez y traté de relajarme para que se bajase. Luego el médico me dijo que era normal", prosiguió.