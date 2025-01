Kylian Mbappé dejó en 'shock' a los madridistas: "Jugar contra Madrid cambia muchas cosas"

Luego de la goleada del PSG sobre Lille en la Ligue 1 por 5-1, uno de los jugadores en dar declaraciones a los medios franceses fue Kylian Mbappé. El jugador más valorado en la actualidad no dudó en expresar su alegría por los tres puntos en esta jornada, pero se dio un tiempo para referirse a su futuro.

"No, no. La decisión no está tomada. Creo que el hecho de jugador contra el Real Madrid cambia muchas cosas", declaró Kylian Mbappé luego de la victoria del PSG.