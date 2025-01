¡Grande, capitán! Claudio Pizarro reveló que se convirtió en una leyenda de la FIFA

"La verdad que estar en el Mundial de Clubes fue algo muy especial. La FIFA me contactó hace un año y medio con la idea de que yo pueda ser leyenda de la FIFA, obviamente encantado acepte, pero lamentablemente por temas de la Covid-19 no se pudo realizar nada", indicó en una entrevista a Full Deporte.

"Ser leyenda de FIFA es simplemente una formalidad, por ejemplo ir a eventos como este, si Perú clasifica al Mundial, acudir al sorteo que va a ser en Qatar, cosas así. Igual ellos me avisarán pero la idea es ayudar y participar y también dejar en alto el nombre del Perú", señaló.

"Hace unas semanas atrás me llegó un correo de un contacto que tenía en la FIFA invitándome a esta final, el cual acepte rápidamente porque era algo muy especial para mí. Lo de entregar la copa del Mundial de Clubes, la verdad que fue una sorpresa porque no lo esperaba, ya que solo tenía pensado estar y participar en la final, pero un día antes del partido me dijeron que tenían una sorpresa para mí, tratándose de que yo lleve la copa con Cafú, porque él ha jugado en Palmeiras y tu jugaste en Chelsea y ambos la ganaron", explicó.