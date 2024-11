Pizarro criticó a los jugadores de Perú: "Algunos van a ligas sin competencia como Arabia"

No hay dudas de que Claudio Pizarro es el futbolista nacional más exitoso de todos los tiempos, y es que su gran trayectoria en el extranjero, ha hecho que trascienda en equipos como Bayern Múnich o Werder Bremen , por ello, el excapitán de la Selección Peruana se refirió a la actualidad de varios jugadores de nuestro medio, dejando en claro que no le gusta que vayan a ligas poco competitivas como la de Arabia Saudita , porque siente que así se devalúa nuestro mercado.

"Muchos peruanos no están yendo a ligas competitivas ni grandes, están yendo a Arabia o a sitios donde el fútbol no es tan atractivo, quizá por eso algunos clubes no ven a Perú como un mercado", indicó en RPP.