¿El mejor pagado del mundo? PSG y la irresistible oferta por retener a Mbappé

Según Le Parisien, Mbappé pasaría de ganar 25 millones de euros a percibir 100 millones de euros por temporada. Kylian Mbappé se convertiría en el jugador mejor pagado, no solo de la plantilla, sino del mundo. Superando el sueldo de Lionel Messi y Neymar , ambos en 67.

El medio inglés "The Times" indicó que Real Madrid ya le puso ultimátum a Kylian Mbappé y que "Si no se decide fichar antes del verano -europeo- iremos por otra estrella" lo cual ponen al club por delante de cada jugador. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha mostrado el deseo de contratar a la estrella francesa pero de no ser el caso pues tendrán que buscar otros jugadores que la rompan con la camiseta blanca.