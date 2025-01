Real Madrid y el ultimátum a Mbappé, si no es él será otra estrella: ¿Haaland o Mahrez?

El 1-0 de PSG vs Real Madrid con gol de Kylian Mbappé no gustó para nada en España y esto ha provocado que las relaciones del club blanco con el francés de 23 años se pongan en un estado límite. La directiva de Real Madrid quiere contratar a 'Kiki' Mbappé pero ya no quieren esperar más y le han puesto un aviso para que decida cuanto antes.