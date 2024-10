Sergio Agüero tras indisciplina de Almendra y Varela en Boca: "Hoy los pend... no hacen caso"

Con respecto a Alan Varela, se sabe que cometió una indisciplina que el mismo estratega no ha querido dar detalles, mientras que Agustín Almendra tuvo un altercado con el DT 'xeneize' tras no ser considerado en el equipo titular.

"A mí me ensañaron a no insultar a un compañero y entrenador. Y hoy se perdió mucho el respeto. Primero los padres que se molestan con el entrenador porque su hijo no juega. Por más que el DT no esté de acuerdo, lamentablemente te la tenés que comer. Hoy los pend… no están haciendo caso. Hoy se perdió todo el respeto. Vos llegabas a decir algo antes y no sabes cómo te echaban del club", manifestó Sergio Agüero.