New York City venció a Comunicaciones por los cuartos de final de la Concachampions

No te pierdas el duelo entre New York City vs Comunicaciones EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2022. Este partido está programado para jugarse en el Estadio Pratt & Whitney. Además, la transmisión estará a cargo de Fox Sports y TUDN, pero vía online puedes seguir este cotejo por medio de la web de Libero.pe.