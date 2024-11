Guardiola se rinde con el 'Kun' Agüero: "es el argentino más importante que pasó por Inglaterra"

Por otro lado, Pep Guardiola recuerda mucho el histórico gol del argentino 'Kun' Agüero cuando le dio el título de Premier League a Manchester City a los 93:20 cuando enfrentó a Queens Park Rangers: "Hizo el mejor gol del club que hubo, hay y habrá en la historia. Yo no soy muy fan de las estadísticas pero de los goleadores, sí. Dicen 'tal jugador ha dado millones de pases' pero ¿qué tal los pases, buenos o malos, superaban líneas o no? Pero los goles, en cambio, son goles. La metes o no."

Por otro lado, el técnico de Manchester city reconoció que los métodos y forma de jugar para él no fueron las mejores para el 'Kun' Agüero que le costó adaptarse a este nuevo estilo, Pep Guardiola lo explica así: "Yo entiendo que por la forma en que jugamos no era fácil para Sergio. Su tendencia natural no era presionar, él no ha sido educado así. Pero lo valor mucho porque yo sé que él dio lo máximo de él".