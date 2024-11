Sergio Peña y su 'lamento' tras el regreso de Yoshimar Yotún a Sporting Cristal

El volante nacional comentó que no había tocado ese tema en la interna con su compañero en la 'Bicolor'; no obstante, había un gusto de por medio.

"No hablamos de eso, pero aún no tiene club (horas antes de fichar por Sporting Cristal). Me hubiese gustado que 'Yoshi' vuelta. Esperaba que llegue a Malmo ¡Qué jugador!", declaró Sergio Peña en entrevista con Malmö FF. Como se recuerda, Yotún tuvo un paso por el fútbol de Suecia desde la temporada 2015 hasta la 2017.En el combinado 'Escandinavo' disputó 79 partidos, anotó 3 tantos y dio 21 asistencias. En dicho equipo jugaba como lateral izquierdo y volante extremo.