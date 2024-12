La terrible noticia que recibió Guillermo Viscarra poco antes de ser anunciado en Alianza Lima

Alianza Lima captó la atención de los hinchas en los últimos días por los movimientos en el mercado de pases que realiza, siendo Guillermo Viscarra noticia al revelarse que llegará a reforzar al equipo de Néstor Gorosito . En medio de esa expectativa, el guardameta boliviano recibió una dura noticia que no esperaba.

Vale precisar que los refuerzos de los clubes de la Liga 1 comenzaron a llamar la atención de los hinchas en los últimos días, pues esperan que den la talla en la temporada 2025. En ese contexto, se conoció que el portero de The Strongest se vestirá de blanquiazul y será anunciado en los próximos días.

Bolívar derrotó 4-1 a Oriente Petrolero y jugará la gran final ante Bulo Bulo, mientras que el equipo del futuro guardameta de Alianza Lima goleó 8-0 a San Antonio, pero no le alcanzó. Como era de esperarse, los hinchas de The Strongest lamentaron no poder lograr el objetivo.