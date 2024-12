Darío Benedetto pidió disculpas a Carlos Zambrano al borde del llanto tras pelea - VIDEO

Hace unos años Carlos Zambrano y Darío Benedetto tuvieron un altercado en pleno partido de Boca Juniors. El argentino le pegó al peruano sin avisar y nuestro compatriota salió con el pómulo hinchado tras el entretiempo, lo que generó diversos comentarios. Tiempo después el futbolista de Alianza Lima contó que no le devolvió el golpe porque sus compañeros impidieron que la pelea trascienda, pero hasta ahora el delantero no había revelado qué sucedió después.

"Si tengo que pedir disculpas y sé que me equivoqué, voy para adelante. Una fue con Carlos Zambrano, que de hecho hasta el día de hoy está más que bien, yo lo aclaré. Nos cruzamos en un momento que no nos debíamos cruzar. Yo estaba pasando en un momento de mi vida fuerte con mi familia y a eso súmale que no estaba metiendo goles", empezó contando Darío Benedetto.