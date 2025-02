¡Crisis en Manchester United! Se presentan despidos masivos tras problemas financieros

Los 'Red Devils' atraviesan una de sus peores temporadas en la Premier League . No obstante, esta no sería la única crisis que está atravesando ya que la crisis económica que están atravesando les ha obligado a realizar una serie de ajustes en su presupuesto y a realizar despidos masivos de personal.

Comunicado del Manchester United

No obstante, esta no sería el único ajuste que estaría realizando el club, ya que, también se habría ejecutado el retiro de la pensión a leyendas del club como Sir Alex Ferguson, quien también era embajador global del equipo y recibía un salario de más de 3 millones de euros, según The Athelic.