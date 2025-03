¿Perú al Mundial? Presidenta de Palmeiras pide que Brasil deje Conmebol y se vaya a Concacaf

La selección brasileña es una de las más importantes, no solo a nivel sudamericano, si no, también en todo el mundo. Es por ello que, la presidenta del Palmeiras, Leila Pereira , ha sorprendido a más de uno con sus declaraciones en donde expresó que solicitará que Brasil pueda retirarse de la Conmebol y de esta manera se afilie a la Concacaf .

"Tenemos que tomar medidas firmes con relación a Conmebol, no es posible que Brasil represente el 60 % de los ingresos de la Conmebol y los clubes brasileños sean tratados de esa forma. Incluso, destacaré una reflexión para todos nosotros, ya que Conmebol no puede tratar a los clubes brasileños ¿por qué no pensar en afiliarnos a Concacaf? Solo así respetaran al futbol brasileño", declaró Leila Pereira para TNT Sports.