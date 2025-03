Vinicius apoyó a juvenil de Palmeiras que sufrió insultos racistas en la Copa Libertadores Sub20

Los casos de racismo en el mundo del fútbol no dejan de impactar a los verdaderos hinchas del balompié. Es quizás uno de los jugadores que más se ha pronunciado sobre ello en la actualidad y no dejó pasar la oportunidad para ir en contra del máximo ente del deporte sudamericano. Estamos hablando de Vinicius Juniors , que a través de sus redes sociales se pronunció sobre el acto de racismo hacia Luigi Hanri, jugador U20 de Palmeiras , mientras disputaba un encuentro por Copa Libertadores Sub 20 .

En el encuentro entre Palmeiras Sub 20 frente a Cerro Porteño sub 20, hinchas de este último comenzaron a expresar insultos racistas hacia el jugador de 18 años. Ante ello, Hanri ofuscado luego del encuentro, salió al frente de las cámaras a reclamar y llorar en medio de una entrevista y dijo todo lo que sentía tras lo sucedido.

Recriminando el futbolista atinó a decirle al periodista: "¿En serio no me vas a preguntar por eso? ¿Me vas a preguntar por el partido? ¿Hasta cuándo vamos a pasar por eso? Lo que hicieron conmigo fue un crimen ¿Qué va a hacer la Conmebol sobre esto? Y tú, no me ibas a preguntar, ¿verdad?".