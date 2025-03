Así informaron en Chile la victoria de Perú que dejó última en la tabla al equipo de Gareca

En el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, la selección peruana venció a Bolivia y dejó el último lugar de la tabla de posiciones a Chile de Ricardo Gareca, que no pudo en su visita a Paraguay. Como era de esperarse, este duro resultado para ‘La Roja’ generó diversas reacciones no solo en los hinchas chilenos, también en los medios de comunicación, quienes no dudaron en pronunciarse de inmediato.