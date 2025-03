Gareca recordó al Perú en tenso cruce de palabras con periodista chileno: "¡Soy un profesional!"

"Yo no pienso así. Me diferencia porque soy un profesional, porque toda la vida jugué al fútbol. Cuando a lo mejor se perdía las esperanzas he conseguido cosas. No me bajo de ninguna manera porque vivo de esto. Toda la vida viví a través de los resultados. No es un falso optimismo de lo que te hablo, es de un profesional. Atravesé miles de situaciones de esta, por eso lo quiero compartir con la gente, porque más allá del dolor de perder y la situación en la tabla, que no pierda la fe", manifestó Ricardo Gareca.