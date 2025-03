Presidente de la ANFP advirtió el futuro de Ricardo Gareca en Chile: "Lamentablemente..."

La selección chilena tuvo su primera derrota este 2025 con Paraguay por la fecha 13 de las Eliminatorias 2026 . Debido a este resultado, el equipo dirigido por el técnico Ricardo Gareca marcha colero en la tabla de posiciones con 9 puntos, además tienen la necesidad de ganar sí o sí a Ecuador el próximo martes 25 de marzo en Santiago para no alejarse del sueño mundialista.

La reciente caída por la mínima contra los 'Albirrojos' no solo desató las críticas de la prensa chilena sobre el 'Tigre', sino también por parte de la afición. Ante este panorama, salió al frente el presidente de la ANFP, Pablo Milad , quien tras ser consultado sobre cuál será el futuro del exentrenador de la 'Bicolor' dejó una firme respuesta.

Ricardo Gareca vive un momento crucial con la selección chilena

Mediante una entrevista con ESPN, el mandamás de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional fue bastante claro al indicar que la continuidad de Ricardo Gareca se viene analizando en cada encuentro con la selección chilena. Bajo esa premisa, prefirió no adelantar si estaría cerca el posible fin del 'Tigre' con la 'Roja' en caso no pueda ganar contra Ecuador. De igual manera, remarcó que, urge una victoria sobre la 'Tri' para no decirle adiós al "repechaje".