¿Llega por Gareca? Prestigioso entrenador confesó su deseo de dirigir a la selección chilena

'El Ingeniero' reconoció que tiene la intención de se entrenador de la selección chilena, pues significa dirigir a su país natal, pero no en un futuro próximo pues se encuentra a gusto dirigiendo en su actual equipo.

"Siempre digo que es mi país y me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a la selección chilena, pero cuando tenga un proyecto serio para desarrollar. Por supuesto que sí pienso sobre mi renovación con el Betis, ya son cinco años, me queda un año más y me gusta cumplir mis contratos", mencionó.