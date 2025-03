Medio argentino se burló de Chile y lo comparó con la peor selección del mundo: "Les juro"

Olé comparó a Chile con San Marino

"Yo tengo toda la energía, no tengo ningún problema. Al contrario, lo manifesté, estoy contento, me gusta, no me gustaría dejar el cargo. Quiero estar al lado de los muchachos, de esta situación, es lo que me corresponde como entrenador, como cuerpo técnico asumir la responsabilidad, pese a que el ambiente no es el ideal o el que uno busca", manifestó Gareca.