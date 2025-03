Chile vs. Ecuador EN VIVO: pronóstico, horarios y canales de partido por las Eliminatorias 2026

Las emocionantes Eliminatorias Sudamericanas 2026 siguen su curso con el vibrante partido que sostendrán Chile vs. Ecuador este martes 25 de marzo desde el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago a partir de las 21:00 horas local (19:00 horas en tierras ecuatorianas y Perú) , con transmisión EN VIVO vía Chilevisión , ESPN y El Canal del Fútbol . Revisa todos los detalles de este cotejo.

Los dirigidos por Ricardo Gareca solo han ganado uno de sus 10 anteriores presentaciones en este torneo, por lo que solo le sirve ganar ante el combinado norteño si es que no quiere terminar de matar las pocas esperanzas que le quedan. Para el choque del martes, el estratega argentino estaría analizando seriamente hacer un cambio con respecto a la jornada pasada, poniendo en el once a Diego Valdés por Alexander Aravena. Por su parte, Alexis Sánchez está entrenando de forma diferenciada y su presencia no está 100% confirmada.