André Carrillo dejó potente mensaje tras ganar título con Corinthians: "Poca gente creyó en mí"

No cabe dudas que, tras su fichaje por el Corinthians, André Carillo ha regresado a su mejor nivel futbolístico. Luego de finalizar la fecha FIFA de marzo con la selección peruana, retornó a su club para disputar la final del Campeonato Paulista ante el Palmeiras y pudo obtener su primer título en Brasil .

"Sé que desde un comienzo poca gente creyó en mí, lo tenía claro y me enfoqué en hacer mi trabajo, en aportar lo que el equipo necesitaba en ese momento. En el poco tiempo que estoy aquí me siento muy querido no solo por los hinchas, sino también por los compañeros y por el club. Estoy muy feliz de estar aquí", declaró para TNT Sports.