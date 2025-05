¿Qué pasó entre el DT César Farías y un periodista? Cámara revela tenso cruce en conferencia

César Farías, entrenador que sonó para dirigir a Universitario de Deportes, se convirtió en un personaje viral en las redes sociales durante las últimas horas debido al tenso cruce que protagonizó con un periodista durante una conferencia de prensa. El técnico de Junior de Barranquilla dejó su asiento para dirigirse hacia el comunicador.

Pese a que el elenco colombiano va de menos a más, el ambiente entre el estratega venezolano y los medios de comunicación no serían de los mejores, y eso se vio este miércoles luego de las declaraciones del entrenador. Como era de esperarse, las imágenes generaron diversas reacciones.

¿Qué pasó entre César Farías y el periodista?

Trascendió que César Farías se molestó cuando el periodista José Hugo Illera, del canal Win Sports, le preguntó sobre la razón por la cual no se le ha permitido a la prensa ingresar a los entrenamientos. El video muestra lo que pasó.

“No depende de mí, hay un protocolo que se debe seguir, respetar. Han existido otro tipo de motivos. A veces hay que preguntarse si antes era así y por qué ahora no es así. Yo no tengo problema en que puedan asistir. Hay que hablarlo con los que generan el protocolo. Pocas cosas a esta altura de mi vida me ofenden y trato de quedarme con lo bueno y botar lo malo”, respondió el estratega venezolano.