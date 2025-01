Farías lanzó importante revelación sobre su fallido fichaje a Universitario: "Por eso no llegué"

César Farías estuvo a punto de ser DT de Universitario para la temporada 2024. Foto: Difusión

Fariás fue claro al afirmar que si no terminó entrenando a Universitario fue debido a que no pudo desligarse en los tiempos requeridos de su club en ese entonces, Águilas Doradas. Asimismo, desmintió sobre algún problema con la dirigencia merengue y aseguró que ellos no quedaron mal con él.

"No me pude desvincular a tiempo de Águilas, y ese fue el motivo por la que no llegué, no fue otro motivo. No hubo ningún problema con la dirigencia de la ‘U’, ni me quedaron mal, ni me hicieron perder el trabajo como se decía por acá. Fue todo entendible, ellos necesitaban un entrenador en el lapso de tiempo que yo no podía estar y a raíz de eso termino, y a los 15 días estoy en el América de Cali", declaró en entrevista con GOLPERU.