¿En qué canal ver Universitario vs. Panamá por la Noche Crema 2025?

Bajo esa premisa, Universitario confirmó cuál será el canal de transmisión para la Noche Crema 2025 y así quienes no puedan asistir tendrán la oportunidad de verlo en sus casas o mediante sus celulares. La cadena encargada de ello será GOLPERÚ , que también tiene los derechos para cuando los cremas jueguen de local la Liga 1.

Lamentablemente, Alberto Quintero no podrá estar en la Noche Crema 2025 pese a que Universitario tenía planeado hacerle un homenaje. Esto debido a que el club donde actualmente juega, Plaza Amador, no le dio permisa para ser convocado a la selección de Panamá al no tratarse de una fecha FIFA.