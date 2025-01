Universitario impacta en el mercado tras anunciar a 18 futbolistas para la temporada 2025

En el fútbol femenino no es la excepción. En tienda crema hay sed de revancha por lo sucedido el año pasado, en el que las 'Leonas' no pudieron retener el título nacional y perdió en la final ante Alianza Lima en el año de su centenario , por lo que la dirigencia ha impactdo a sus hinchas con una importante decisión en su lucha por obtener su undécima estrella.

Universitario renovó a 18 futbolistas para su plantel femenino 2025. Foto: Universitario de Deportes

Andrés Usme será el nuevo DT de Universitario femenino para este 2025. Foto: Universitario de Deportes

No todo es felicidad para Universitario femenino, pues también se sabe que muchas figuras importantes no seguirán en la institución para la presente temporada. La más dolorosa para los hinchas fue la de la zaguera uruguaya Stephanie Lacoste, quien tras dos años en Ate se fue para recalar en Inter de Porto Alegre. Además, Manuela González y Lizeth Ocampo no renovaron y jugarán en Attético Nacional de su país. Conoce todas las bajas de las merengues.