¿Qué pasó? Diego Churín no fue convocado para el amistoso ante Once Caldas

Universitario de Deportes está a pocos minutos de enfrentarse a Once Caldas en el Estadio Palogrande de Manizales por un amistoso de la Serie Colombia 2025. El cuadro crema informó en sus redes sociales su once titular para este partido y la principal novedad es que Diego Churín no está en la lista de convocados y no tendrá minutos en el duelo. La razón es debido a que el delantero argentino sufrió una infección estomacal de la cual no se pudo recuperar a tiempo.