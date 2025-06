Presidente de la ANFP puso fecha de caducidad a Ricardo Gareca al mando de Chile: "Consumados..."

Ricardo Gareca se encuentra en el ojo de la tormenta tras la reciente caída de Chile por Eliminatorias, que lo catapulta en el último lugar de la clasificación. Hinchas y periodistas chilenos han expresado su malestar por el rol del 'Tigre', por lo que su continuidad es un tema de debate en el país sureño.

Presidente de la ANFP reveló el futuro de Ricardo Gareca

Luego del partido entre Chile y Argentina en el Estadio Nacional, el mandamás del fútbol chileno, Pablo Milad, no dudó en pronunciarse respecto al futuro que le depara a Ricardo Gareca. En sus declaraciones, fue tajante al decir que hay fecha establecida para tomar la medida más acertada.

¿Se acaba el ciclo de Ricardo Gareca en Chile? De hecho, Milad no se amilanó ante las consultas de los periodistas y fue claro al decir que el próximo martes 10 de junio, cuando finalice la doble fecha de Eliminatorias, se llevará a cabo una reunión de urgencia para tomar la mejor decisión.

"Eso se analiza cuando los hechos están consumados, pero hay jugadores que son polifuncionales y en base a eso el técnico los ubica. Se ha subido el juego, eso el profe lo tiene claro. Hay un equipo que le da más confianza. Todo se define con los partidos terminados, eso lo tenemos que hablar en el directorio, pero es una decisión en frío. El martes podemos tener determinaciones", declaró pablo Milad desde Chile.

Pablo Milad acepta que Ricardo Gareca no logra buenos resultados en Chile

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) fue claro al decir que toda decisión se hará luego del directorio que se hace tras la fecha FIFA. Confiaron en Ricardo Gareca para que Chile logre su cometido de clasificar al Mundial, pero los resultados no fueron positivos y ahora deberán tomar medidas drásticas.

"No puedo adelantar nada, nos vamos a reunir con el directorio. Hay que ver las opciones. Trajimos al técnico que era la mejor opción en el mercado, pero no se dieron los resultados. Tuvimos esperanzas con los amistosos iniciales. Los resultados no han avalado, es complicado tomar una decisión ahora", declaró.