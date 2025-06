El sorpresivo puntaje que recibió Luis Advíncula tras empate de Boca en el Mundial de Clubes

Boca Juniors sorprendió a todos en su estreno en el Mundial de Clubes 2025 y, a pesar de tener una ventaja inicial, igualó 2-2 con Benfica por la fecha 1 del grupo C del torneo intercontinental. Uno de los actores principales del encuentro fue Luis Advíncula, quien jugó los 90 minutos en el Hard Rock Stadium de Miami y recibió un sorpresivo puntaje por su actuación de la prensa argentina.

Uno de los diarios más importantes de dicho país, Olé, analizó los rendimientos de todos los jugadores 'Xeneizes' en el encuentro y sobre el lateral peruano destacó su trabajo en el segundo tiempo a nivel defensivo, pero también fue claro que cometió algunos errores, dándole una calificación de 6.5 puntos.

"Su zona fue la elegida por Benfica y la más castigada. Buenas y malas. Mejoró su rendimiento en el ST, sacó mucho del área. Probó de afuera y ganó un córner y aire", fue la descripción del citado medio en su publicación en su portal digital.

Diario Olé destacó lo hecho por Luis Advíncula en el segundo tiempo del Boca Juniors vs. Benfica. Foto: Diario Olé

Por su parte, el canal TyC Sports realizó el uno por uno de los dirigidos por Miguel Ángel Russo y cuando escribieron acerca del 'Rayo', rescataron su actitud defensiva pese a su nula contribución a nivel ofensivo, colocándole 6 puntos. "El peruano cerró su carril casi sin problemas y estuvo firme en la marca, pero casi no participó del ataque", publicó en su web oficial.

TyC Sports hizo hincapié en que Luis Advíncula estuvo bien en defensa, pero no tuvo gran participación en ataque. Foto: TyC Sports

Por último, el periódico Página 12 también tuvo una opinión con respecto a Advíncula, afirmando que cumplió a cabalidad sus labores defensivas en el lateral derecho, sobre todo ante las arremetidas de Ángel Di María, y destacó la forma cómo salió jugando desde atrás en su sector de la cancha; poniéndole 7 puntos a su performance.

"Su tarea fue 99% defensiva y cumplió. La velocidad que lo caracteriza fue utilizada para la marca, como cuando Di María se fue para su sector. El zurdo, que arrancó diabólico, le tiró todos los amagues juntos y lo dejó dado vuelta. Pero el peruano, al instante, ya estaba frente a él. Muy confiado para salir jugando desde el fondo, incluso atentando contra la tranquilidad de algunos de sus hinchas", sostuvo.

Página 12 de Argentina resaltó la labor defensiva de Luis Advíncula ante Benfica. Foto: Página 12

Hinchas de Boca Juniors criticaron a Luis Advíncula

Sin embargo, su participación en el compromiso no gustó a todos, pues la hinchada del club de 'La Ribera' no tuvo piedad con el futbolista de 35 años y criticó su error en la jugada del segundo tanto de Benfica. "Advíncula mirando cómo lo cabecean en la cara", "Otra vez Advíncula regalando un gol", "No puede seguir en Boca, es increíble" y "Es un desastre en defensa" son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.

¿Cuándo es el próximo partido de Boca Juniors de Luis Advíncula en el Mundial de Clubes?

El próximo partido de Boca Juniors en el Mundial de Clubes 2025 será el viernes 20 de mayo, cuando se enfrente a Bayern Múnich por la fecha 2 del grupo C desde el Hard Rock Stadium de Miami a partir de las 20:00 horas de Perú (22:00 de Argentina).