¿Alianza Lima? Freytes reveló dónde le gustaría jugar tras su paso por Fluminense: "Me encantaría"

Fluminense quedó fuera de la final del Mundial de Clubes 2025 tras caer en semifinales (2-0) ante Chelsea. Sin embargo, los hinchas no dejan de aplaudir el gran rendimiento que tuvo el equipo de Renato Gaúcho en el torneo FIFA, ya que varias de sus figuras demostraron un auspicioso nivel como Juan Pablo Freytes.

Juan Pablo Freytes confesó en qué equipo quisiera jugar

El ex La Calera fue pieza clave en el once del 'Flu' tanto en la fase de grupos como las llaves del Mundial de Clubes. Bajo esa premisa, el futbolista de 25 años fue consultado sobre a qué club le gustaría defender en un futuro, y no dudó en responder que sería un elenco grande de su natal país. Aún así, el zaguero confesó que hoy en día está feliz de seguir jugando en el elenco carioca.

"Como meta, me encantaría jugar en un equipo grande de Argentina. Me quedé con las ganas de eso, pero no estoy apurado porque estoy muy contento con Fluminense y lo que significa el vivir en Río", sostuvo el también lateral izquierdo para DSports.

Juan Pablo Freytes habló sobre dónde quisiera jugar en un futuro/Foto: Fluminense

En otra parte de la entrevista Freytes mostró todo su entusiasmo de haberse medido con destacados futbolistas de talla internacional, durante su participación en el Mundial de Clubes 2025.

"Poder enfrentar a quienes fueron campeones del Mundo con mi país es algo impresionante. El otro día tuve el placer de enfrentar a Lautaro Martínez y ahora con Enzo Fernández, a todos aproveché para pedirle la camiseta. Dicho esto, yo siempre voy a querer que gane mi equipo", agregó el defensa.

Los números de Juan Pablo Freytes con Fluminense este 2025

Juan Pablo Freytes ha afianzado su nivel en Fluminense a lo largo de esta temporada. De acuerdo a las estadísticas, el zaguero argentino viene disputando 27 encuentros oficiales entre la Serie A, Copa Betano y el Mundial de Clubes 2025. Así también, lleva una anotación, y un aproximado de 2655 minutos con el elenco brasileño.