¡Sorpresa! Luis Advíncula tomó vuelo hacia Perú y no asistió a entrenamientos de Boca Juniors

Novedades desde Argentina con respecto a un hecho que involucró a Luis Advíncula. El lateral peruano concentraba con Boca Juniors de cara al duelo ante Unión por el Torneo Clausura de la Liga Profesional, pero sorpresivamente tuvo que viajar al Perú para impacto de millones de aficionados. ¿Qué pasó?

Según información del Diario Olé de Argentina, el lateral nacional tuvo que hablar con la directiva para solicitar un permiso especial por dos días. Nuestro compatriota quería resolver unos temas personales de suma urgencia, por lo que se le concedió esa licencia en medio de la preparación para el choque ante Unión.

El popular 'Bolt' estuvo en la capital limeña los días lunes 14 y martes 15 de julio; y este miércoles (17 de julio) entrenó de manera diferenciada bajo la dirección de Miguel Ángel Russo. Dado este panorama, nuestro compatriota tiene pocas probabilidades de ser titular el fin de semana por el Torneo Clausura.

"El peruano tuvo un permiso especial para viajar a su país en estas horas por un tema personal urgente. Por eso, no estuvo presente en el entrenamiento del martes y este miércoles, debido a esa situación, se entrenó diferenciado. Por lo cual, esto le saca posibilidades de jugar ante Unión, siguiendo con la lógica que estableció Miguel Russo ("El que no se entrena, no juega")", informó Diario Olé.

Luis Advíncula regresó al Perú por unos días. Foto: Captura Diario Olé.

¿Luis Advíncula podría regresar a la Liga 1?

Dado que informaciones de Argentina pusieron a Luis Advíncula lejos del primer equipo de Boca Juniors, clubes como Sporting Cristal y Alianza Lima sonaron fuerte alrededor del lateral peruano. Sin embargo, todo hace indicar que, de momento, el jugador de la selección peruana quiere seguir en el exterior y cumplir su contrato con la escuadra 'xeneize'.

¿Cuándo termina el contrato de Luis Advíncula con Boca Juniors?

El futbolista de 35 años, Luis Advíncula, estampó su firma con Boca Juniors hasta diciembre del 2026. Le resta temporada y media al lateral nacional que quiere seguir dando todo de sí con camiseta 'xeneize'. No obstante, nada se descarta con miras al último año de vínculo contractual con los argentinos.