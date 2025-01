Virgil Van Dijk y el emotivo mensaje tras volver a jugar luego de 285 días

Pese a ser un momento especial para Van Dijk, el resultado no fue favorable para Liverpool ya que cayó 4-3 ante Hertha Berlín. No obstante, todos los compañeros fueron a abrazar al neerlandés tras su regreso al fútbol internacional. Saben de lo que ha vivido en estos meses de ausencia, por lo que esperan que poco a poco recupere su buen nivel para los diversos torneos de la siguiente temporada.

Por su parte, Virgil Van Dijk no dudó en dejar un mensaje a todos sus seguidores para expresar su sentir en este duelo ante Hertha Berlín. No hay más que palabras de agradecimiento y convicción para lo que se viene con Liverpool.

"Hace 285 días, comencé un viaje de regreso al juego. Es difícil expresar cómo me siento, pero es importante para mí decir que me siento bendecido por haber tenido el apoyo de tanta gente increíble. El cirujano, mis fisioterapeutas, entrenadores y personal que han estado conmigo en mi rincón desde el primer día. A mis compañeros de equipo por darme energía y mantener la cabeza en alto. A los fans por su cariño, apoyo y aliento. Y, sobre todo, mi familia porque sin ellos no sería nada. Gracias. El trabajo no se detiene ahora. Recién está comenzando. ¡Seguimos adelante!", expresó Virgil Van Dijk en sus redes sociales.