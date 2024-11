Barcelona no pudo con el Bayern Múnich y cayó 3-0 en el Camp Nou

Un duelo muy esperado por todos los aficionados, ya que ambos planteles son considerados potencias a nivel de Europa y que tienen mucho gol en cada compromiso oficial. No obstante, Barcelona es quien no tiene buenos recuerdos cuando tuvo al frente a Bayern Múnich, ya que el último marcador entre estos rivales fue de un 8-2 a favor de los 'bávaros'.

ESPN será la señal televisiva para toda Latinoamérica, por lo que no hay excusa para no perderse este compromiso de Champions League. No obstante, México tendrá otra vía para ver este partido y es mediante TNT México, TNT Go y HBO Max.