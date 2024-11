Ronald Koeman tras ser goleado por el Bayern: "Hay una diferencia de calidad"

El entrenador holandés, manifestó tras la derrota. "Sólo tenía tres delanteros. Ha habido partes en que hemos controlado el partido. Nos gustaría competir mejor, pero es lo que hay ahora. No puedo quejarme de la actitud, pero hay una diferencia de calidad, de conjunto, de banquillo", expresó.

Finalmente dijo. "No me gustó que pitaran a Sergi Roberto, que no es un extremo. Y es imposible jugar uno contra uno ante Davies. Pero el público estuvo fenomenal porque entiende la situación de hoy en día"