Gustavo Dulanto: "Me encantaría ser convocado a la selección"

A los 26 años de edad, el defensa central peruano Gustavo Dulanto la está 'rompiendo' en la Champions League 2021-2022 con FC Sheriff Tiraspol. Siendo, además, parte del 11 ideal de la jornada 1. Ahora, el hijo del exfutbolista Alfonso Dulanto aspira a defender los colores de la selección nacional al igual que lo hiciera su padre en la década del 90'.

"Siempre estoy atento a lo que suceda en la selección peruana. Hasta cuando no jugaba estaba pendiente de a quiénes convocaban o no, para cualquier deportista es lo mejor que le podría sucede. Me encantaría ser convocado en la selección peruana, pero soy consciente de que en mi posición hay buenos elementos", declaró este jueves Gustavo Dulanto en exclusiva al programa de radio 'Fútbol Como Cancha'.

El 6 de febrero del presente año, se oficializó la llegada de Dulanto al Sheriff Tiraspol de la División Nacional de Moldavia. Apenas, el 6 de mayo se coronó campeón de liga tras golear 6-0 a Milsami Orhei, accediendo a la fase previa de la Champions League 2021-2022. Y en el debut por el Grupo D, vencieron 2-0 a Shajtar Donetsk de Ucrania. Fue titular, capitán y su gran performance lo llevaron al equipo ideal de la fecha.

"Estoy contento, me alegré al ver que estuve en el once ideal en la página (SofaScore) y seguiré trabajando para seguir ahí. Nosotros somos conscientes del grupo en el que estamos y el torneo. Somos el patito feo de la Champions League, pero el fútbol no tiene lógica y mientras uno no deje de meter, van a salir resultados como el de ayer", apuntó, revelando que está siendo pretendiendo por otro equipo de Europa.

"Mi representante me comentó que preguntaron por mí en otra liga de Europa, pero estoy concentrado en seguir haciendo la historia con el Sheriff. Sé que no estoy en una liga top, pero es una vitrina para mí", manifestó el espigado exzaguero del Boavista Futebol Clube de la Primeira Liga.

Sin embargo, Dulanto dijo a su representante que si hay ofertas de otros mercados lo hablarían después, puesto que se encuentra concentrado netamente en el Sheriff y su ilusión es hacer una excelente campaña en la Champions League para volver a ser convocado a la selección que dirige el 'Tigre' Ricardo Gareca desde marzo de 2015. Aunque, hasta el día de hoy, nadie de la FPF se ha comunicado con el jugador, vuelto ídolo en el FC Sheriff Tiraspol .

"Soy seis años de diferencia desde la primera vez que me convocó Ricardo Gareca. Creo que gané experiencia, me siento en gran momento, estoy muy contento por mi presente. (Pero) Nadie de la Selección Peruana se ha comunicado conmigo, con el club creo que tampoco. No me han comentado nada", señaló tajantemente.