Dulanto reveló la fórmula para detener a Benzema en la Champions: "Tendré que agarrarlo"

"Sabemos que somos el patito feo del partido y del grupo, pero estamos tranquilos. Nos costó llegar hasta aquí y no vamos a desaprovechar la ocasión. Jugaremos de igual a igual. Ellos están jugando muy bien, pero, en cualquier caso, sabíamos de antemano la magnitud de jugar ante el Real Madrid", indicó.

"Siempre me ha gustado el juego del gato Benzema. Espero estar a la altura como ante el Shakhtar. El juego de Benzema es indescifrable. Me tocará marcarlo. Debo hacerme sentir, aunque primero tendré que agarrarlo", señaló.

Gustavo Dulanto también aseguró que ya se encuentra mucho mejor para poder disputar los próximos partidos con Sheriff, manifestando que este trascendental encuentro ante Real Madrid no se lo perderá por nada del mundo. "Jugaré en Madrid aunque sea con una sola pierna. No me gusta perderme partidos", sentenció.