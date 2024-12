Gustavo Dulanto y su aviso al Real Madrid: "Vamos por los tres puntos"

Esta semana es semana de Champions League y habrá un peruano que tendrá el sueño de jugar nada menos que en el Santiago Bernabéu. A pesar de no ser favoritos par ganar ni clasificarse a octavos de final, el Sheriff de Gustavo Dulanto ha demostrado que va muy en serio en el torneo.

Más allá de no tener el plantel que tiene el Real Madrid ni el poder económico e historia, el cuadro que representa a Moldavia tratará de dar uno de los batacazos de esta Champions League . El mismo jugador peruano dejó en claro que solo piensan en sumar de a tres ante los 'merengues'.

"Estoy tranquilo, no estoy ansioso como lo estuve en el partido con el Dínamo Zagrev, en el cual nos tocaba clasificar allá en Croacia. Esa vez no dormí una semana. Nosotros no pensamos ir a Madrid y ver lo que sucede, vamos a Madrid a sacar los tres puntos", señaló el central en diálogo con RPP Deportes.