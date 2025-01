¡Lo lamentan! Manchester United y la sensible baja ante Atlético Madrid por Champions League

Malas noticias llegan a Old Trafford. A pocas horas de enrumbar a Madrid para duelo por Champions League , Manchester United tuvo que informar la baja sensible de uno de sus futbolistas para este cotejo por octavos de final, ¿De quién se trata?

Mediante un comunicado en redes sociales, Manchester United indicó que todo el plantel quedó en óptimas condiciones para el viaje a España en horas de la tarde. No obstante, el DT Ralf Rangnick tuvo que tomar la decisión de dejar fuera a Edinson Cavani tras no entrenar con el primer equipo y seguir con una lesión en la ingle.

"Edi no hará el viaje. No entrenó y no ha estado entrenando durante un par de semanas. Tiene problemas en la ingle y, mientras no se siente listo para correr a toda velocidad, no tiene sentido entrenarlo", manifestó el DT de Manchester United en conferencia de prensa.