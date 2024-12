Paraguay vs. Chile: fecha, hora y canal para la fecha 4 de la Copa América 2021

Paraguay vs. Chile se medirán por la fecha 4 del Grupo A de la Copa América Brasil 2021 . La 'Albirroja' requiere un triunfo para quedar bien posicionado de cara a los cuartos de final, motivo por el cual aquí te dejamos todos los detalles de la programación del partido con la fecha, horarios y canales para que no te lo pierdas.

El partido Paraguay vs. Chile se jugará el próximo jueves 24 de junio desde las 20.00 horas de Asunción y Santiago por la cuarta jornada del Grupo A. Las acciones se desarrollarán en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia, y todavía no hay árbitros designados. Por otro lado, la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, DirecTV GO y Tigo Sports.