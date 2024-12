Uruguay con gol de Cavani, superó a Paraguay por la fecha 5 de la Copa América

Uruguay vs Paraguay EN VIVO, ONLINE, EN DIRECTO, LIVE STREAMING y GRATIS sostendrán un vibran partido hoy, lunes 28 de junio desde las 19.00 horas de Lima, 20.00 horas de Asunción y 21.00 horas de Montevideo por la fecha 5 del Grupo A de la Copa América. El partido también será transmitido por VTV, VTV Plus, Telefuturo, TiGO Sports Play, TV Pública, TyC Sports, TeleDoce, Directv Sports, Directv GO, Directv App y Tigo Sports, mientras que podrás seguir todas las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.