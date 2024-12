Argentina a semifinales de la Copa América 2021 al golear a Ecuador

90' + 2' ¡¡FINALMENTE HINCAPIÉ ES EXPULSADO!! Y ya no será penal, habrá falta en el borde del área.

79' ¡¡GONZÁLEZ REMATA ALTO!! Hoy no está fino en la resolución de los ataques.

74' ¡¡DISPARO DESVIADO DE MESSI!! Le dejaron la pelota en la frontal pero no le pegó bien.

66' Amonestado González, que no está demasiado bien en el partido. Entrada bastante dura.

55' Protege la pelota Valencia y Molina no llega. Córner para la Tri.

54' Llegó con potencia Molina pero no estuvo fino una vez que le llegó la pelota a sus botas.

48' Ecuador trata de sumar jugadores en ataque, veremos si no se parte en exceso el equipo.

32' Tiro libre botado por Messi y la zaga repele. Parece mejor asentada la Tri en estos momentos aunque hace tiempo que no pisa zonas de ataque.

23' Quiso ajustar la pelota Messi, quizá no era necesario con un Galíndez no demasiado bien situado. La zaga pudo alejar luego el balón.

13' Le falta a la Tri culminar este buen tramo con algún remate que de momento no consiguen.

12' Gran arrancada de Valencia por la derecha y aunque no puede sacar el centro mantiene la pelota. Ecuador quiere la iniciativa. Es la mejor manera de no sufrir atrás.

11' Se reanuda el partido y Argentina no es capaz de retomar el mando.

6' No se complicó nada Molina y concede un córner que quizá pudo haber evitado.

2' Botó Argentina el córner en corto y luego el centro de Messi no encontró rematador.

