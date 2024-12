Periodista le hace un pedido a Messi: que gane la Copa para dedicársela a su hija

"Estoy muy contento. Yo sentía que me faltaba algo, y cuando me confirmaron que iba a estar trabajando otra vez con la selección argentina, me dejó de faltar ese algo. Fueron muchos años de hacerlo, y de un día para el otro me quedé sin mi trabajo de campo de juego, de ir a la cancha, de estar sin contacto con jugadores, técnicos, dirigentes", le contó Fernández al diario 'Olé' hace un tiempo atrás.