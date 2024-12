Morena Beltrán pone en su once ideal de la Copa América a Yotún y Lapadula

¡Los tiene mapeados! La periodista de ESPN , Morena Beltrán , reveló su once ideal de la Copa América 2021 , a través de sus redes sociales, y una de las sorpresas fue ver a jugadores nacionales, Yoshimar Yotún y Gianluca Lapadula .

El once completo de la periodista es Dibu Martínez, Romero, Marquinhos, Otamendi; De Paul, Barrios, Yotún, Luis Díaz, Messi, Lapadula y Neymar; y de suplentes tiene a Gallese, Hincapié, Pulgar, Paquetá, Cuadrado, Di María y Eduardo Vargas.

Esta publicación ha causado mucho revuelo en las redes sociales, ya que varios cibernautas hinchas de la selección peruana, aún no se explican el porque la CONMEBOL, no incluyó a un jugador nacional dentro del once ideal de la competencia.