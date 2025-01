Boca vs Mineiro: en Argentina enloquecen al escuchar los audios del VAR de Bascuñán

El partido entre Boca Juniors vs Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores 2021 no solamente será recordado por la trifulca que se armó en los vestidores y que terminó con la delegación argentina en la comisaría de Belo Horizonte, sino también por la polémica decisión de anular el gol a Weigandt en el complemento.

Al coincidir de que no hubo infracción, se pusieron a ver un posible fuera de juego. "Vamos atrás, quiero ver si no hay fuera de juego. Dame el punto de contacto de nuevo, desde el inicio de la jugada", dijo Julio Bascuñán, encargado del VAR. Finalmente, luego de ver al detalle y marcar distintas líneas, los jueces no solo consideraron que había fuera de juego, sino también una interferencia por parte del elemento de Boca Juniors.